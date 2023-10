Medien-Glaubwürdigkeit: „Müssen transparent sein!“

Künstliche Intelligenz sei eine Riesenbedrohung, aber auch eine Jahrhundertchance für Medien. „Das, was wir derzeit an KI gesehen haben, ist maximal der Gruß aus der Küche.“ Mit Blick auf das nächste Superwahl-Jahr werden wir sensibilisiert sein müssen, „dass Fehlinformationen zunehmen werden.“ Medien spielen hier eine entscheidende Rolle um eine Einordung zu treffen, so Pig.