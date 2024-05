Boston Celtics erspielen sich Matchball gegen Cavs

Die Boston Celtics haben am Montag (Ortszeit) im Eastern-Conference-Semifinale der nordamerikanischen Basketballliga NBA mit 109:102 gegen die Cleveland Cavaliers gewonnen und stellten damit in der „best of seven“-Serie auf 3:1. Damit fehlt noch ein Sieg zum Einzug in die Conference-Finals. Im Westen gewannen die Oklahoma City Thunder 100:96 gegen die Dallas Mavericks und glichen damit in der Serie zum 2:2 aus.