Kaputte Knie, aber erst Klage half Kaminkehrer

Erfolgreiche Klage

Als der Antrag des Rauchfangkehrers von der AUVA abgelehnt wurde, wandte sich der Mann an die AK Rohrbach. Die Rechtsschützer erhoben Klage gegen den Bescheid und bekamen Recht. Das Landesgericht Linz als Sozialgericht stellte fest, dass die Knie des Mannes aufgrund der beruflichen Tätigkeiten in Mitleidenschaft gezogen wurden und eine Berufskrankheit im Sinne des ASVG vorliegt.



„Lohnt sich immer“

„Der Fall des Rauchfangkehrers aus Rohrbach zeigt, dass es sich immer lohnt, eine Beratung bei der Arbeiterkammer in Anspruch zu nehmen“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl und verweist auf das Beratungsangebot in den AK-Bezirksstellen, der AK-Zentrale sowie telefonisch und per Mail.