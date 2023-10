E-Auto gegen BMW: Vier Verletzte nach Crash

Frau in Klinik geflogen

In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurden beide Lenker sowie die Insassen unbestimmten Grades verletzt - die 24-jährige Dornbirnerin so schwer, dass sie mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 8 in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.