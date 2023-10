Karate auch für Olympia 2028 nicht berücksichtigt

Nächster Dämpfer für den Karatesport! Schon vor der Premiere bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokyo war klar: In Paris ’24 werden keine Kumite- und Kata-Athleten unter den fünf Ringen auf die Matte steigen. Die Hoffnung ruhten auf 2028 in Los Angeles. Doch vor wenigen Tagen folgte die Ernüchterung. Auch an der US-amerikanischen Westküste muss Karate draußen bleiben! „Ich bin wahnsinnig enttäuscht“, ärgert sich Verbandspräsident Georg Rußbacher im Gespräch mit der „Krone“.