Soll Geld weiter fließen? Große Uneinigkeit in EU

Schallenberg weist Kritik zurück

„Das führt zu einer Radikalisierung“, warnte der Omani Baabood, der in Katar auch einen staatlichen Lehrstuhl für islamische Regionalstudien innehat und Gastprofessor an der Waseda-Universität in Tokio ist. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bezeichnete es in einem Telefongespräch mit Journalisten als „notwendig und legitim“, zu evaluieren, was mit österreichischen Steuergeldern geschehe.