Erdogan kritisiert bei Nehammer-Besuch Israel

Recep Tayyip Erdogan hat beim Besuch von Bundeskanzler Karl Nehammer in der Türkei Kritik an Israel geübt. Die Reaktion auf den zu verurteilenden Terroranschlag der Hamas sei seinem Befinden nach zu heftig. Der türkische Präsident fragte am Dienstagabend in Ankara: „Wo sind die Menschenrechte?“