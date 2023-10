Aggro-Nachtschwärmer traten Tür von Wohnhaus ein

„Wir sind um unser Leben gerannt.“ Jakob Bode und David Liedl stockt immer noch der Atem. Mehrere Unbekannte traten am Wochenende mitten in der Nacht die massive Eingangstür zu ihrem Wohnhaus in der Salzburger Innenstadt auf. Sie hatten das Duo zuvor verfolgt, mit letzter Kraft konnten sich Bode und Liedl in ihre Wohnung retten. Was die Angreifer derart in Rage gebracht hat? „Wir haben uns gegen 3 Uhr über ihre Lautstärke beschwert. Dann ist alles eskaliert“, sagt Bode.