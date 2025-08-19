Pongauer stürzte mit Klein-Lkw in eine Ache

„Oben am Berg wird die Luft bekanntlich dünner“
In Hüttschlag im Salzburger Pongau kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall. Ein 19-Jähriger geriet mit einem Klein-Lkw von der Straße ab und landete in der Großarler Ache.
Warum der Pongauer die Kontrolle verlor und über die Leitschiene stürzte, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Der Bursche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht.
Bei der Bergung waren die Wasserrettung, die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz. Mithilfe eines Krans wurde das schwer beschädigte Fahrzeug aus der Ache gezogen.
