Partnerin misshandelt: Freund wandert in Knast

Als sie in jener Aprilnacht bei ihm in der Wohnung ist, hält er sie stundenlang gefangen, malträtiert sie mit Faustschlägen und würgt sie. Dann zückt ein Messer und schreit: „Du kommst hier heute nicht mehr lebend raus. Deine Leiche wird man in der Schweiz finden.“ Dann vergewaltigt er die Frau. Ihr Flehen, sie endlich gehen zu lassen, ignoriert er.