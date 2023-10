Ermittlungen im Fall Kellermayr wandern nach Wien

Sprachmuster analysiert

Dass die Staatsanwaltschaft Wels das Verfahren nun den Wiener Kollegen übergeben möchte, dürfte damit zu tun haben, dass es weitere Betroffene gibt, die vom gleichen Täter bedroht worden sein könnten. Hassmails sollen an einen Würzburger Anwalt, einen norddeutschen Mediziner und ein Wiener Paar gegangen sein. Ein Linguist habe laut den Medienberichten anhand der Sprachmuster bestätigt, dass die Mails an all diese Personen vom selben Verfasser stammen.