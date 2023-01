Drama Kellermayr: Beschuldigter existiert nicht

Radikale Impfgegner bedrohten Doktor Lisa-Maria Kellermayr via Hassbotschaften mit dem Tod. In Angst und Verzweiflung beging die 36-Jährige am 29. Juli 2022 in ihrer Praxis in Seewalchen (OÖ) Suizid. Erst nach ihrem Tod kamen die Behörden in die Gänge, die Politik versprach Aufklärung.