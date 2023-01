Fall Kellermayr: Anwalt von selber Gruppe bedroht

Zu den zähen Ermittlungen im Fall der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die von Hasspostern in den Tod getrieben wurde, meldet sich nun auch der Würzburger Anwalt Chan-jo Jun zu Wort. Er sei von derselben Tätergruppe verfolgt worden. Kritik übt der deutsche Jurist nicht nur an den zähen Ermittlungen, sondern auch an der geringen Strafdrohung.