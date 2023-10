Blinder Analphabet leaste für Mafia Luxusautos

Zehn Männer sitzen aufgefädelt auf der Anklagebank in Wels. Sie sollen alle zur Autoschiebermafia gehören, der Oberkapo fehlt, aber sein „Hauptmann“ ist mit dabei. Umgeben von vielen „armen Seelen“, die ihre Namen für wenig Geld hergaben und deren Anwälte sie als „Bauernopfer“ bezeichnen. In Timelkam wurden die Ermittler übrigens in einer Halle fündig, die mit Luxusautos gefüllt war.