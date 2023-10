Ein Herbst ganz im Zeichen des Ausbaus

Leistbarer Wohnraum

An erster Stelle nannte Wallner hier die Schaffung leistbaren Wohnraums. So soll der neu geschaffene Bodenfonds noch heuer aus der Taufe gehoben werden. Wallner dämpfte aber gleich die Erwartungen. Diese dürften für den Anfang nicht so hoch ausfallen, man starte vorerst mit drei bis fünf Projekten.