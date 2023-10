„Kletterer“ hing bewusstlos kopfüber im Seil

Durch langes und bewegungsloses Hängen im Gurt kommt es zu einem lebensbedrohlichen Schockzustand (Orthostatischer Schock). Nach dem Absturz lastet das Eigengewicht auf den Gurten an den Beinen und am Gesäß. Dadurch können die Venen zusammengedrückt werden und den Blutrückstrom zum Herzen behindern. Weil der Widerstand unter den Füßen fehlt, kann die sogenannte Muskelpumpe zur Förderung des venösen Rückstroms nicht mehr wirksam werden.



Der Kreislaufzusammenbruch hat zur Folge, dass große Mengen Blut in den Venen der Beine versacken können und damit nicht mehr zur Verfügung stehen. Lebenswichtige Organe werden dann nicht mehr ausreichend versorgt. Schmerzen durch die Einschnürungen verstärken die Kreislaufreaktion zusätzlich. Als Folge können nach relativ kurzer Zeit Bewusstlosigkeit, Herz-Kreislaufstillstand und somit der Tod eintreten.



Symptome eines Hängetraumas sind ein unregelmäßiger schneller Herzschlag, Muskelkrämpfe, verschwommenes Sehen, Schwindel, Ohrensausen, Übelkeit, Schwitzen, Blässe der Haut, Gefühlsstörungen in den Beinen sowie Atemnot. Der Übergang von den ersten Symptomen zum Verlust des Bewusstseins und dem vollständigen Kreislaufzusammenbruch verläuft unter Umständen sehr schnell und lässt dann keine Zeit mehr für Reaktionen.