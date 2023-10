Schiri redet von „Unfall“ - Ilzer versteht’s nicht

Weil die drei Zähler durch das 2:2 der Salzburger in Klagenfurt sogar die Tabellenführung brachten, thront der Vizemeister nun zwei Wochen an der Spitzenposition. Am perfekten Wochenabschluss mit drei knappen Siegen hatte Kiteishvili großen Anteil. Gegen den WAC holte der georgische Teamspieler den von Manprit Sarkaria verwandelten Freistoß zum 1:1 heraus und erzielte das 2:1 selbst. Beide Treffer fielen in die Kategorie sehenswert. Neben einem fast obligatorischen Standardtreffer klappte es diesmal auch aus dem Spiel heraus.