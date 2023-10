„Chef’s Roulette“: Dinner voller Überraschungen

Fünf Gänge in Kärnten und Vorarlberg

Im Moritz übernahm Sternekoch Igor Jagodic, der das Strelec Restaurant im Turm der Burg von Laibach betreibt, die Küche von 3-Hauben-Koch Roman Pichler, der wiederum nach Vorarlberg in die Walserstuba ausrückte. Beide Küchenchefs fanden sich in ihrem neuen „kulinarischen Zuhause auf Zeit“ jedoch mehr als nur gut zurecht und konnten auch dank der engagierten Teams die Gäste mit fünfgängigen Spitzenmenüs verzaubern.