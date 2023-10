Grausames Spiel der Gesetze im Gerichtssaal

Debatte ist nicht weg

Die österreichische Erstaufführung - das Stück steht in der anlaufenden Saison in Österreich auf weiteren 14 Spielplänen - am Landestheater Linz wurde zu Recht mit heftigem Applaus und Bravo-Rufen gefeiert. Ein sehenswerter Theaterabend, ein wichtiger Beitrag zur #MeToo-Debatte.