Lindsey Vonn zeigt sich voller Selbstironie

6 Uhr früh in der Schweiz (was immer Lindsey dort tut), der ehemalige Ski-Superstar macht sich auf zum Workout ins Fitnessstudio. Stretching, Fitness, Workout - der ganze Körper wird „durchgearbeitet“. Es geht an die Substanz. Und trotzdem sieht Lindsey blendend aus. Zumindest mit Filter. Denn der Gag hinter dem TikTok-Video ist, dass sie sich zunächst zeigt, wie sie sich nach dem Workout fühlt: mit makellosem Gesicht, schier geglätteter Haut, perfekter Schönheit. Und dann zeigt sie sich, „wie ich wirklich aussehe“. Da ist der Filter weg. Lindsey wirkt deutlich abgekämpfter, verschwitzter, verbrauchter.