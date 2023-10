Blutige Tat begründete das Stift unseres Heiligen

Adalbero, ein Heiliger aus dem Land ob der Enns

„Der heilige Adalbero war ein Lambacher durch und durch. Er ist Oberösterreichs einziger Heiliger, der im Land ob der Enns geboren wurde, der hier lebte und am 6. 10. 1090 auch in Lambach starb. Ihm gebührt unser ewiger Dank“, betont Maximilian Neulinger, der 59. Abt in der Geschichte des Klosters vor dem Grab des Heiligen in der Stiftskirche. Bischof Adalbero verbrachte seine letzten Lebensjahre im Exil in Lambach, nachdem er sich im Investiturstreit auf die Seite von Papst Gregor VII. geschlagen und sich damit gegen Kaiser Heinrich IV. gestellt hatte.