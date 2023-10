Energie in Kärnten: Mit der Kraft des Wassers

Zwölf neue Wasserkraftprojekte, eine Photovoltaik-Anlage in Klagenfurt und der Windpark auf der Soboth und der Steinberger Alpe - das sind die Kraftwerke, die von der Kelag seit 1983 gebaut wurden - dem Jahr, in dem die erste Ausgabe der „Kärntner Krone“ erschienen ist. Schon allein aus diesen Zahlen lässt sich erkennen, wie stark die Wasserkraft die Stromproduktion in Kärnten dominiert. Insgesamt erzeugt die Kelag mit 96 Wasserkraftwerken, 7 Windparks und 30 Photovoltaik-Anlagen, die der Energiekonzern im In- und Ausland betreibt, rund 3,3 Terawattstunden Strom.