Flaggschiffe, Erfolgsmodelle und echte PS-Wunder

Und am beliebtesten war das Modell DS 50. In Himmelblau als normale Version oder in Beige mit verlängerter Sitzbank und vergrößertem Tank, ermöglichten das Moped vielen Teenies die große Freiheit. Doch auch für das beliebteste Modell der Puch-Mopeds war einmal Schluss. Anfang der Achtzigerjahre lief die letzte „Daisy“ - wie sie liebevoll genannt wurde - vom Band in den Grazer Puch-Werken. Und damit wurde eine komplett neue Ära eingeläutet.