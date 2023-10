Kritik an Kickl: „Tritt Pressefreiheit mit Füßen“

„Nicht tolerierbar“

Die „Vereinigung der Europajournalist/inn/en“ (AEJ) zeigte sich erschüttert, dass so ein Vorfall in Österreich im Jahr 2023 passieren kann. Es handle sich um einen nicht tolerierbaren Angriff auf die Medienfreiheit, hieß es seitens „AEJ Austria“. Der ORF, der den Angriff am Freitagvormittag, am Tag der Ausstrahlung von Kliens „Gute Nacht Österreich“ per Aussendung öffentlich machte, verurteilte das „aggressive Verhalten“. Auch der ORF-Redaktionsrat prangerte die Gewalt gegen den Journalisten an.