Gegen Wand gedonnert: „Haben wir 2013?“

Man kann‘s ihr nachsehen. Schuld an den Turbulenzen ist Kollege Jetlag. Shiffrin übersiedelte zur Weltcup-Vorbereitung von den USA nach Europa, um zu trainieren. Und die Müdigkeit wirbelte die gute Frau mental ganz schön durcheinander. „Europa, Tag eins, Jahr 2013 - ist das richtig?“, beginnt sie ihr Posting. Augenzwinkernd, versteht sich. Shiffrin geht‘s sichtlich darum, ihren Müdigkeitslevel humoristisch auf den Punkt zu bringen. Sie hatte schlicht keine Ahnung, wie sie den Jetlag überwinden solle, schreibt sie und erklärt, dass sie nach dem Aufwachen am Vormittag völlig von der Rolle gewesen sei: Statt auf direktem Wege ins Badezimmer ging‘s zunächst einmal mit dem Gesicht gegen die Wand. Dann aber doch die Erlösung: Das Skifahren sei großartig gewesen, „also alles in allem ein guter Tag“. Gott sei Dank!