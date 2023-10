Physik-Nobelpreisträger Krausz völlig überrascht

„Das ganze Institut ist am Feiern“

Die bahnbrechenden Experimente, für die er nun den Physik-Nobelpreis zugesprochen bekam, führte Krausz am Institut für Photonik der Technischen Universität (TU) Wien durch. Dort freut man sich „gigantisch“, so der derzeitige Vorstand des Instituts, Karl Unterrainer. Die Verbindungen mit Krausz seien weiter eng. „Das ganze Institut ist am Feiern“, sagte Unterrainer. Auch in Wien ist man immer noch stark im Feld der Attosekunden-Physik aktiv. „Wir entwickeln diese Technik natürlich weiter“, so der Physiker.