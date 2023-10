Literatur-Nobelpreis geht an Wahlösterreicher

Wohnsitz an der Donau

Fosse ist zudem Wahlösterreicher. Er hat einen Wohnsitz in Hainburg an der Donau in Niederösterreich. So könne seine jüngere Frau, eine Slowakin, im Bedarfsfalle schneller in der Heimat sein. Der Dramatiker schreibt seine Stücke und Prosa auch in Oslo. In den vergangenen Jahren wurde er immer wieder als Kandidat für den Literaturpreis genannt.