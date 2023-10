USA schieben wieder Migranten nach Venezuela ab

Am Donnerstag musste sich Biden zudem verteidigen, weil unter seiner Regierung weitere Grenzbarrieren an der Südgrenze der USA errichtet werden. Sein republikanischer Vorgänger Donald Trump wollte an der rund 3200 Kilometer langen Südgrenze eine „wunderschöne Mauer“ errichten lassen, um Einwanderinnen und Einwanderer ohne Papiere, aber auch Kriminelle fernzuhalten. Die Demokratinnen und Demokraten warfen Trump daraufhin vor, eine unmenschliche Politik der Abschottung zu betreiben.