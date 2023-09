Politiker kümmern sich lieber um Grenze zu Ukraine

Teilte AfD-nahen Beitrag

Elon Musk mischte sich in letzter Zeit immer wieder bei politischen Themen ein. Eine Woche vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen teilte er etwa einen Videoclip eines migrationskritischen X-Nutzers namens „Radio Genoa“, in dem zur Stimmabgabe für die Rechtspartei AfD aufgerufen wird. In dem Beitrag wird kritisiert, dass derzeit acht deutsche Schiffe von Nichtregierungsorganisationen Migrantinnen und Migranten aus dem Mittelmeer aufnehmen würden, um sie nach Italien zu bringen.