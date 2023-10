„16-Jährige wegen niedrigem Blutdruck im Koma“

Der Vorfall schlägt weiter hohe Wellen. Einige Regierungen unterschiedlicher Länder, darunter Deutschland und die USA, zeigten sich besorgt um iranische Mädchen und Frauen. „Schon wieder kämpft eine junge Frau in Iran um ihr Leben. Allein, weil sie in der U-Bahn ihre Haare gezeigt hat“, schrieb die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Mittwoch etwa auf der Plattform X (früher Twitter). „Es ist unerträglich.“



Hier sehen Sie den Tweet von Annalena Baerbock.