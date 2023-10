Iran: Frau nach Vorfall mit Sittenpolizei im Koma

Die 16-jährige Kurdin Armita Garawand soll bei einem Zusammenstoß mit weiblichen Angehörigen der Sittenpolizei in der Metro in Teheran schwer verletzt worden sein. Sie liegt derzeit unter verschärften Sicherheitsbedingungen im Spital. Iranische Behörden erklärten, Garawand sei wegen „niedrigen Blutdrucks“ in der U-Bahn ohnmächtig geworden - es habe keinerlei Auseinandersetzung mit Sicherheitskräften gegeben.