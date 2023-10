Schrebergärten: Das große Pech mit kleinem Glück

Derartige Kuriositäten im Kleingartengewerbe sind auch Günther nicht fremd. Der 38-jährige Meidlinger bereitet seine Hütte und die Pflanzen im Schrebergarten bei den hohen Herbsttemperaturen gerade für die kalte Jahreszeit vor. Dass er im Westen Wiens überhaupt zum Pächter eines solchen gekommen ist, grenzt angesichts der aktuellen Marktlage an ein Wunder. „Angemeldet habe ich mich dafür vor zwölf Jahren“, sagt er mit einem Schmunzeln im Gesicht, „es hat mich selbst überrascht, dass heuer die Zusage kam und ich nun endlich meinen kleinen Rückzugsort in der Stadt habe.“ Für Günther ist die Kleingartenparzelle Betonflucht und Entspannungshort zugleich. Aktuell verbringt er jede freie Minute in seinem trauten Zweitheim. Er habe lange selbst nicht mehr damit gerechnet, dass es tatsächlich ´noch so weit kommen würde.