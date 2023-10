Politik in Österreich: Heben wir wieder das Niveau

In Österreich gibt es einen geflügelten Satz, der auf dem politischen Parkett in fast schon regelmäßiger Wiederholung verwendet wird: Es ist schon wieder was passiert. Vergangene Woche gar doppelt. Zuerst sorgte eine privat organisierte Reise einer FPÖ-Delegation zu den Taliban nach Afghanistan für Wirbel, ein paar Tage später ging ein Video von Bundeskanzler Karl Nehammer viral, in dem er in weinseliger Runde gegen die Sozialpartnerschaft poltert, den Hamburger einer bekannten Fastfood-Kette als passend „warme Mahlzeit“ für von Armut betroffene Kinder bezeichnet und in Teilzeitverhältnissen steckenden Frauen rät, doch einfach mehr zu arbeiten, wenn sie mehr Geld verdienen möchten.