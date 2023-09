Bargeld und Karten könnten friedlich koexistieren

Wer etwa in den meisten Konzertlocations zwischen Gürtel und Simmering auf die Scheine vergisst, wird sein Abendprogramm dehydriert genießen. Vor allem dann, wenn ein One-Way-System herrscht und kein Bankomat in der Nähe ist. Im Ernst-Happel-Stadion wunderten sich noch bis letzten Sommer Eventtouristen aus dem Osten, warum sie ihr überteuertes Bier nicht mit der Kreditkarte bezahlen konnten, diese Scharte wurde zumindest in dieser Saison ausgewetzt. Weiter östlich rühmt sich eine traditionelle Institution stolz damit, „only cash“ zu akzeptieren, bietet für dieses Vorhaben aber auch keinen Bankomaten am - bei Veranstaltungen oft geschlossenen - Gelände an. „Wien ist in vielerlei Hinsicht eine Servicewüste“, redet sich ein guter Freund in Rage, „es wirkt so, als will man sich und anderen das Leben gar nicht leichter machen. Bloß am Althergebrachten festhalten und nur ja nicht daran rütteln.“