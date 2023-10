Salzburgs Lehrer fordern endlich Unterstützung

Mehr Personal für die Schulen. Das forderten viele Lehrkräfte, die gestern an der Lehrer-Demonstration in der Stadt Salzburg teilgenommen haben. Ihre Arbeit sei schwieriger geworden. „Ein großes Problem haben wir mit Kindern, die sich nicht in eine Gruppe integrieren können und stören“, schildert ein Volksschullehrer. „Dafür können die Kinder nichts. Die Gründe können in der Familie, in einer Fluchtgeschichte und in der Coronazeit liegen“, fügt eine Lehrerin hinzu.