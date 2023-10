Gericht war Endstation von Treibstoffdieben

Seither sitzen der in Georgien tätige Lkw-Fahrer und sein Komplize, der bis zur Schnapsidee in einer Schokoladenfabrik in Georgien seine Brötchen verdiente, in der Justizanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft. Es geht um mehrere Kanister Treibstoff im Wert von rund 1000 Euro. „Wir hatten kein Geld für Sprit und wollten zurück nachhause“, verantwortet sich der 46-jährige Zweitangeklagte im Prozess am Landesgericht Feldkirch am Donnerstag. Zudem habe man ja Essen, Trinken und Zigaretten benötigt, ergänzt der bereits Vorbestrafte.