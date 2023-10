Mit Rasierklinge im Mund durch Wien spaziert

„In diesem Moment rastet er aus“, fasst der Anwalt des jungen Mannes die folgende Attacke auf den Taxifahrer zusammen: Mit zwei Rasierklingen, die der Angeklagte mitführte - der Metallgeschmack im Mund störte ihn an diesem Tag, also steckte er sie in die Hosentasche - ging er auf das Opfer los. Zielte dabei gefährlich: „Der Halsbereich eines Menschen ist eine hochsensible, lebenswichtige Region. Dass nicht mehr passiert ist, ist ein reiner Zufall“, klagt die Staatsanwältin versuchten Mord an. Denn, dass die Schnitte am Hals und Nacken nicht tödlich waren, sei nur der Gegenwehr des Taxlers geschuldet.