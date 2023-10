„Ekel-Phantom“ belästigt Gemeindebaumieter

In Stiege 22 der Siedlung Autokaderstraße 3-7 herrschte viele Jahre lang Eintracht. Überwiegend ältere Menschen wohnen hier. Das änderte sich als vor zwei Jahren eine Familie aus Nahost einzog. Von Beginn an gab es Krach, erzählt eine Bewohnerin, die aus Angst vor Übergriffen anonym bleiben will. Im vergangenen Jahr wurde ihr im Haus zweimal das Fahrrad gestohlen.