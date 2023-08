Ohne Lift „gefangen“ in Wiener Gemeindebau

Wie in vielen anderen Gemeindebauten wohnen auch am Muhrhoferweg 13 einige ältere und gebrechliche Mieter, Brigitte A. ist eine von ihnen. Acht Stockwerke hoch ist der Simmeringer Gemeindebau. Vor allem jene, die in den oberen Stockwerken wohnen, sind seit Ende Juli de facto in ihren Wohnungen „gefangen“ - und dürften das noch bis Ende September sein.