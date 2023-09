Drogensüchtiges Pärchen terrorisiert Wohnanlage

Sturmläuten in der Nacht

Manchmal würde der Mann sie aus der Wohnung aussperren, was noch lauteres Geschrei im Stiegenhaus zur Folge habe. „Bei ihrer Tür ist neben dem Türstock auch schon die Mauer herausgebrochen“, sagt B. Oft würde die Mieterin auch ihren Schlüssel vergessen und mitten in der Nacht bei allen Parteien anläuten. B.: „Ich habe mittlerweile sogar meine Glocke ausgeschaltet.“ Die direkte Nachbarin seit sogar ausgezogen.