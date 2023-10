U-Ausschuss: SPÖ und FPÖ arbeiten auch an Antrag

Nicht nur die ÖVP hat einen U-Ausschuss in petto, auch die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ arbeiten aktuell an einem Antrag. Das bestätigten der freiheitliche Abgeordnete Christian Hafenecker und SPÖ-Mandatar Jan Krainer. Es könnte etwa um die Vergabe von Coronahilfen über die COFAG sowie „Steuergeschenke“ an millionenschwere Unternehmerinnen sowie Unternehmer gehen.