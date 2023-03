Auszahlungen auf Eis: Zwist um Corona-Förderungen

Kritik an Förderung mit „Gießkanne“

Zuständig ist das Finanzministerium von Magnus Brunner (ÖVP). Für die Richtlinie hatte sein Vorgänger als Finanzminister und Ex-ÖVP-Wien-Chef Gernot Blümel verantwortlich gezeichnet. Dieser betonte in der beginnenden Corona-Krise stets, wie wichtig es sei, rasch zu helfen. In Österreich ist allerdings seit Beginn der Coronaförderungen und weiter über die Hilfen nach der Energiepreisexplosion und Teuerungswelle seitens Kritikern stets eine „Überförderung“ thematisiert worden. Auch Wirtschaftsforscher sind zum Teil dieser Meinung, zumindest wird die „Gießkanne“ sehr oft kritisiert.