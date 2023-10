Austro Control startet Drohnen-Verkehrsmanagement

45.000 registrierte Drohnen in Österreich

Wer in Österreich mit einer Drohne in der Kategorie „open“ mit einem Gewicht ab 250 Gramm fliegen will, braucht einen Drohnenführerschein. Dafür muss in den meisten Fällen online ein Kurs und ein Test absolviert werden. Der Führerschein ist fünf Jahre lang gültig. Rund 70.000 Drohnenführerscheine wurden bisher ausgestellt. Die unbemannten Luftfahrzeuge (uLFZ) müssen außerdem registriert werden, 45.000 Mal war das laut Austro Control bisher der Fall.