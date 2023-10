30 Tote! Salzburg steuert auf traurigen Rekord zu

Montag, kurz nach 9 Uhr in der Früh. Ein Traktorlenker fährt auf der Braunauer Straße (B147) in Richtung Straßwalchen. Vor ihm fährt ein 69-jähriger E-Biker in die gleiche Richtung. Plötzlich verreisst der Radfahrer. Der Traktorlenker, ein 43-jähriger Einheimischer, kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das tonnenschwere Gefährt samt Anhänger rollt auf den Radfahrer zu, kommt zum Stehen. Aber es ist zu spät. Der 69-jährige Oberösterreicher, der zuvor noch auf seinem Rad dahin strampelte, er ist tot.