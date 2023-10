Ein neuer „Landesanzug“ wird fieberhaft gesucht!

Vorbilder in der Geschichte

Doch zu diesem Anzug gab es so viele Vorläufer in der Geschichte der „Hoamat“, dass man sagen könnte: Jede Epoche im Land ob der Enns hatte ihren eigenen „Landesanzug“. „In unseren Augen ist es deshalb höchste Zeit, ein völlig neues Aussehen zu entwickeln“, sagt Thekla Weissengruber, Volkskunde-Expertin im Schlossmuseum. Sie holte einerseits historische Trachten für Männer ab der Zeit Mozarts - dem Rokoko - aus dem Fundus, um sie auszustellen.