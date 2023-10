Getreide-Streit: Polen und Ukraine einigen sich

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj löste Empörung in Warschau aus, als vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York erklärte, seine Regierung bemühe sich um die Erhaltung der Landwege für Ausfuhren, doch das „politische Theater“ darum helfe nur Moskau. Daraufhin erklärte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki: „Ich möchte Präsident Selenskyj sagen, dass er die Polen nie wieder beleidigen soll, wie er es kürzlich in seiner Rede vor den Vereinten Nationen getan hat.“