Andrew einigt sich mit Charles, aber es wird teuer

Gegenüber „USA Today“ umschrieb sie ihre ungewöhnliche Wohnsituation einmal so: „Andrew und ich, wir sind das glücklichste geschiedene Paar der Welt - wirklich außergewöhnlich, nicht wahr? Wir leben im selben Haus, aber es ist ein großes Haus, also ist das in Ordnung. Aber ich finde es wirklich gut, dass wir an Kompromisse, Kommunikation und Mitgefühl glauben. Und an Familie.“