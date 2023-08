Prinz Andrew ist weiter bei Familientreffen dabei

Nie verurteilt, aber verschrien

Das Gespräch, das er mit der „BBC“ führte, sorgte damals für weltweites Aufsehen. Er gab an, seine Freundschaft zum schwerreichen Epstein nicht zu bereuen, wollte mutmaßliche Opfer nie zuvor gesehen haben und tischte den Reportern abstruse Beweise für seine Schilderung auf. Unter anderem wollte er damals klarmachen, dass er aufgrund eines Adrenalin-Überschusses nicht schwitzen könne - somit könne er eine Zeugenaussage, in der er stark schwitzend in einem Nachtclub skizziert wurde, widerlegen.