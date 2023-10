„Eine Katastrophe“: So angreifbar sind wir im Netz

Hackermethoden für den guten Zweck

Im Prinzip probieren Cyber-Security-Experten, in die zu schützenden IT-Infrastrukturen einzudringen wie ein Hacker - freilich ohne Schaden anzurichten. Dementsprechend viel Verantwortung tragen die einzelnen Firmen. Bei der Auftragsannahme sei es wichtig, „ethische, interne Protokolle festzulegen“, das heißt, zu fragen, ob man das Wissen mit dem Auftraggeber - einem Staat, einer Organisation - teilen will. Das sei heute schon teilweise überlebenswichtiges Wissen. Im westlichen Europa beginne jetzt das Bewusstsein zu wachsen, dass es wichtig ist, über solches Technologiewissen im eigenen Land zu verfügen, also seine Cyber-Landesgrenzen verteidigen zu können. „Österreich liegt so wie die Schweiz und viele andere mittelgroße europäische Länder im Mittel- bis hinteren Mittelfeld. Das heißt, wir machen unseren Job schlichtweg nicht“, so Peter, der auch das Kompetenzzentrum Digitale Transformation an der FHNW Hochschule für Wirtschaft in Olten leitet.