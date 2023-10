Das Ende der Sommerpause

Was einen antreibt

Kribbeln wird es sicher auch bei unseren Vorarlberger Assen, wenn sie in knapp vier Wochen in die neue Weltcupsaison starten. Den Anfang machen traditionell die Damen. Elisabeth Kappaurer und Katharina Liensberger sind unsere Fixstarterinnen, Magdalena Egger und Magdalena Kappaurer kämpfen in der internen Qualifikation um einen Startplatz. Bei den Herren liegen unsere Hoffnungen auf Patrick Feurstein, berechtigte Chancen dabei zu sein, darf sich aber auch Noel Zwischenbrugger ausrechnen. Ihre Sommerpause haben sie heuer größtenteils beim Konditionstraining in der Heimat und beim Schneetraining in Ushuaia verbracht. Wobei ich aber einmal klarstellen muss, dass die Sommerpause für die AthletInnen keineswegs eine Pause ist. Für mich war diese Zeit immer mindestens genauso anstrengend wie die Rennsaison selbst. Stundenlang steht man im Kraftraum, macht Kniebeuge um Kniebeuge, quält sich bei Intervallen auf der Laufbahn und gibt alles beim Athletiktraining. Und auch am Schnee fährt man Umfänge wie dann das ganze Jahr nicht mehr. Was einen dabei antreibt? Der Gedanke an das große Ziel: Bereit zu sein, wenn es endlich wieder losgeht.